Mynet Trend

İnanılmaz deney! Kirli suyu, kısacık bir anda tertemiz hale getirdiler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Hong Kong Üniversitesi' nde gerçekleştirilen bir deney, istiridyelerin su temizliğinde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

İnanılmaz deney! Kirli suyu, kısacık bir anda tertemiz hale getirdiler

Pis su ile dolu akvaryumun bir tarafına istiridyeler konuldu ve diğer tarafı boş bırakıldı. Bir süre sonra ise gelinen nokta inanılmadı. İstiridyelerin olduğu bölümdeki su tertemiz oldu.

photo-1483384068184-130144ac2955

Yapılan deneyde, istiridyeler, zehirli mikroskobik algleri sadece bir buçuk saat içinde filtreleyerek suyu tertemiz bir hale getirdi.

photo-1493511084624-eff3041c25ce

Bu tür mikroskobik alglerin büyük konsantrasyonları, Hong Kong'da balıkları öldürebilecek ve deniz yaşamına zarar verebilecek "kırmızı gelgitlerde" mevcuttur.

photo-1522803895133-4215d027db38

İstiridyeler, suyu mükemmel bir şekilde filtreleyen hayvanlardır. Bu nedenle doğa için oldukça önemli canlılardır.

photo-1537797598363-87df9c7a152a

Birçok şirket tarafından da suların temizlenmesi için kullanılan istiridyelerin bir tanesi günde 200 litre suyu filtreleyip temizleyebiliyor.

photo-1541602043666-7edfb221981e

Bu sayede de sudaki oksijen miktarı artıyor ve canlı yaşamı için daha uygun hale geliyor. İşte o istiridyelerle yapılmış kısa ama etkili bir deney...


Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bu babaları unutmak ne mümkün! Hepimizin hayatlarında izleri varBu babaları unutmak ne mümkün! Hepimizin hayatlarında izleri var
Bir nedenle gözlerini kaybetti ama neşesini asla!Bir nedenle gözlerini kaybetti ama neşesini asla!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler bilim deney istiridye

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel alacak

Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel alacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatile gidecekler buraya! Doğru bavul nasıl hazırlanır?

Tatile gidecekler buraya! Doğru bavul nasıl hazırlanır?

Bu babaları unutmak ne mümkün! Hepimizin hayatlarında izleri var

Bu babaları unutmak ne mümkün! Hepimizin hayatlarında izleri var

Bir nedenle gözlerini kaybetti ama neşesini asla!

Bir nedenle gözlerini kaybetti ama neşesini asla!

Moda dünyasının güzellik anlayışını yeniden yazan sıra dışı modeller!

Bu sıra dışı modeller güzellik anlayışını baştan yazıyorlar!

89 kadın yaptığı şeyle gönüllere taht kurdu!

89 yaşındaki kadının yaptığı iyiliği duyunca gözleriniz dolacak!

Oltasına takılanlar şoke etti! İnsanlar sudan korkuyorlar

Oltasına takılanlar şoke etti! İnsanlar sudan korkuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.