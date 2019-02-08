İnanılmaz! Donmuş halde bulundu, hayata tutundu

Fluffy bulunduğunda dışarıdaki hava sıcaklığı -8 dereceydi ve kedi kar kütlesinin altında baygın haldeydi.
Acilen veterinere götürülen kedi, sıcak battaniyeler ve saç kurutma makinesiyle kurulandıktan sonra gözlerini açtı.
Olayın Kanada'da yaşandığı belirtilirken, kedinin sahibi tarafından bulunduğu kaydedildi.
Veteriner kliniğinin, Fluffy hastaneye ilk geldiğinde çekilen fotoğrafı, hikayeyi aktararak paylaşması viral haline geldi.
Mucize olarak nitelenen olayda kedinin yavaş yavaş sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
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