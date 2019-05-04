İnanılmaz! Dudaklarını kullanarak...

Kelly, tam zamanlı bir makyaj sanatçısı ve serbest çalışan bir makyaj firması olan Blend Makeup Artistry'nin sahibi. Son 4 yıldır dudak sanatı becerilerini geliştiriyor ve mükemmelleştiriyor.

Her şey 2015 yılında, ilk olarak Katy Perry tarafından getirilen “Sol Köpekbalığı” viral olan dudaklarının resmini göndermeye karar verdiğinde başladı. O zaman, ulaşacağı popülerliği pek tahmin

edemiyordu ama bugün yeni yarattıklarını merakla bekleyen binlerce takipçisi var. Dudaklarını tuval olarak kullanarak yaptığı bu çizimler adeta bir sanat eseri gibi duruyor. Makyaj trendlerini farklı bir boyuta ulaştıran Kelly, gündemi yakından takip edip çizimlerine ona göre yön veriyor.

İşte o dudakalr...

Bohemian Rhapsody

The Simpsons

Game Of Thrones

Andy Warhol

Game Of Thrones

Harry Potter

A Star Is Born

Little Mermaid

The Notebook

Forrest Gump

Home Alone

Rihanna

Game Of Thrones

Onun başarısı için gizli bileşen ne acaba? Dudaklarını, trendleri yorumladığı kanvas olarak ve kültür referanslarını akıllara durgunluk veren doğrulukla kullanmak olabilir. Sizce de öyle mi?

