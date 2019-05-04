Mynet Trend

İnanılmaz! Dudaklarını kullanarak...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 04.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

Instagram, vücutlarını tuval olarak kullanarak benzersiz parçalar yaratan şaşırtıcı makyaj sanatçılarıyla dolu. Instagram'a girdiğinizde, bir çok makyaj sanatçısı ile karşılaşacağınızdan eminiz. Bununla birlikte, Ryan Kelly ile olan durum böyle değil çünkü muazzam yeteneği makyaj sanatını tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

İnanılmaz! Dudaklarını kullanarak...

Kelly, tam zamanlı bir makyaj sanatçısı ve serbest çalışan bir makyaj firması olan Blend Makeup Artistry'nin sahibi. Son 4 yıldır dudak sanatı becerilerini geliştiriyor ve mükemmelleştiriyor.

Her şey 2015 yılında, ilk olarak Katy Perry tarafından getirilen “Sol Köpekbalığı” viral olan dudaklarının resmini göndermeye karar verdiğinde başladı. O zaman, ulaşacağı popülerliği pek tahmin
edemiyordu ama bugün yeni yarattıklarını merakla bekleyen binlerce takipçisi var. Dudaklarını tuval olarak kullanarak yaptığı bu çizimler adeta bir sanat eseri gibi duruyor. Makyaj trendlerini farklı bir boyuta ulaştıran Kelly, gündemi yakından takip edip çizimlerine ona göre yön veriyor.

İşte o dudakalr...

Bohemian Rhapsody

1

The Simpsons

2

Game Of Thrones

3

Andy Warhol

4

Game Of Thrones

6

Harry Potter

7

A Star Is Born

8

Little Mermaid

9

The Notebook

10

Forrest Gump

11

Home Alone

12

Rihanna

13

Game Of Thrones

14

Onun başarısı için gizli bileşen ne acaba? Dudaklarını, trendleri yorumladığı kanvas olarak ve kültür referanslarını akıllara durgunluk veren doğrulukla kullanmak olabilir. Sizce de öyle mi?

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...
Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makyaj trend makyaj hileleri kadın yeni trend sanat resim popüler kültür Eğlence ilginç haberler resim sanatçısı makyaj sanatçısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

38 ton Türk domatesini geri gönderdi

38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...

Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

2019 efsanesini bir de onlardan dinle!

2019 efsanesini bir de onlardan dinle!

İstanbul’da Öne Çıkan Etkinlikler | Mayıs 2019

İstanbul’da Öne Çıkan Etkinlikler | Mayıs 2019

Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel Rus'u belli oldu!

Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel Rus'u belli oldu!

Dünyanın en pahalı pastası bilin bakalım nerede yapıldı!

Dünyanın en pahalı pastası bilin bakalım nerede yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.