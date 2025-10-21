İnanılmaz olay! Sonunda bu da oldu... Kuzey Makedonya yerel seçimlerinde Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e oy çıktı

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu kez futbol sahaları dışında, Kuzey Makedonya’daki yerel seçimlerde gündeme geldi.

OYUNU OSIMHEN'E VERDİ

Vardarpress’in haberine göre, Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde oy kullanan bir seçmen, pusulaya kurşun kalemle “Osimhen 45” yazarak tercihini sembolik olarak Galatasaray’ın yıldız futbolcusundan yana yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü, sosyal medyada gündem olurken Galatasaraylı futbolseverler, mizahi bir dille yapılan bu tercihi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.