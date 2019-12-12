İnanılmaz proje! O atıklardan araba parçası yaptılar

Alicante Üniversitesi’nden araştırmacılar, Avrupa’daki partnerleriyle işbirliği yaparak, otomotiv endüstrisi için yüksek katma değerli doğal bileşenler geliştirdiler. Son ürün; limon, nar, brokoli ve badem kabuğu gibi tarımsal atıklardan elde edildi. Tabii bu yenilikçi ve sürdürülebilir maddelerin antimikrobik, güzel kokulu ve optik etkili olma gibi özellikleri de bulunuyor.

Alicante Üniversitesi çalışma ekibi koordinatörü M. Carmen Garrigós’a göre bu maddeler, araba kiralama gibi sektörler için devrimsel bir niteliğe sahip. Ayrıca daha sürdürülebilir şekilde tasarlanan bu parçalar, her gün üretilen büyük miktarlardaki tarımsal atıkların azaltılmasına da katkıda bulunacak.

NARIN PH DEĞERİNDE DÜZENLEME YAPILARAK BİRÇOK RENK ELDE EDİLİYOR

Araştırmacılar tarafından seçilen bu atıklar, doğal özelliklerine göre tanımlandı. Limon, brokoli ve nardaki renklendiriciler, sentetik renklerden daha farklı renk aralığı elde etmelerini de sağladı. Garrigós’un yaptığı açıklamaya göre narın pH değerinde düzenlemeler yapılarak geniş aralıkta renk tonları da elde edilebiliyor.