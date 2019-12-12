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İnanılmaz proje! O atıklardan araba parçası yaptılar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Alicante Üniversitesi araştırmacıları ve Avrupalı ortakları tarımsal atıklardan araba parçaları üretmeyi başardı. Barbara Projesi kapsamında geliştirilen bu maddelerle antimikrobik etkiler de sağlanabiliyor.

İnanılmaz proje! O atıklardan araba parçası yaptılar

Alicante Üniversitesi’nden araştırmacılar, Avrupa’daki partnerleriyle işbirliği yaparak, otomotiv endüstrisi için yüksek katma değerli doğal bileşenler geliştirdiler. Son ürün; limon, nar, brokoli ve badem kabuğu gibi tarımsal atıklardan elde edildi. Tabii bu yenilikçi ve sürdürülebilir maddelerin antimikrobik, güzel kokulu ve optik etkili olma gibi özellikleri de bulunuyor.

Alicante Üniversitesi çalışma ekibi koordinatörü M. Carmen Garrigós’a göre bu maddeler, araba kiralama gibi sektörler için devrimsel bir niteliğe sahip. Ayrıca daha sürdürülebilir şekilde tasarlanan bu parçalar, her gün üretilen büyük miktarlardaki tarımsal atıkların azaltılmasına da katkıda bulunacak.

NARIN PH DEĞERİNDE DÜZENLEME YAPILARAK BİRÇOK RENK ELDE EDİLİYOR

Araştırmacılar tarafından seçilen bu atıklar, doğal özelliklerine göre tanımlandı. Limon, brokoli ve nardaki renklendiriciler, sentetik renklerden daha farklı renk aralığı elde etmelerini de sağladı. Garrigós’un yaptığı açıklamaya göre narın pH değerinde düzenlemeler yapılarak geniş aralıkta renk tonları da elde edilebiliyor.

LİMON ÖZÜ HEM MİKROBU KIRIYOR HEM DE HOŞ KOKU SAĞLIYOR

Limonun özü, antimikrobik özellikler sağlamasının yanı sıra ayrıca hoş bir koku yayılmasını da sağlıyor. Bunun haricinde badem kabuğu, ahşap benzeri bir görüntü sağlarken doğal bir kuvvetlendirme özelliği de sunuyor. Bu kabuklar, materyalin mekanik özelliklerini de güçlendiriyor.
Araştırmacılar, ayrıca limon, nar, brokoli ve bademin kalıntılarından doğal bileşenler alındığında, laboratuvar ölçeğinde 3B baskılı kapı tutacakları ve kontrol panelleri için flaman sargıları eklediklerini de belirttiler.

TÜM BU ÇALIŞMALAR BARBARA PROJESİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLDİ

Özütleme metodu ve doğal maddelerin işlevselleştirilmesi; Polymer and Nanomaterial Analysis Research Group ve Alicante Üniversitesi Vision and
Colour Group tarafından Avrupa Barbara Projesi kapsamında geliştirildi. Projenin diğer ortakları ise daha dirençli ve kuvvetlendirilmiş yapı materyalleri elde etmek için mısırın katı atıkları üzerinde çalıştı.

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