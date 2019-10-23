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İnanılmaz yaratıcı Cadılar Bayramı kostümleri!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Cadılar Bayramı'na sayılı günler kala sizler için en korkutucu en ilginç ve en eğlenceli kostümleri bir araya getirdik. İşte gece görseniz arkanıza bakmadan kaçacağınız ya da kahkahalara boğulacağınız o kostümler...

İnanılmaz yaratıcı Cadılar Bayramı kostümleri!

Cadılar Bayramı yıllar geçtikçe Türkiye'de de kabul görmeye, hatta kutlanmaya başladı. Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, 2019'da perşembe gününe denk gelecek. Sizin için derlediğimiz Cadılar Bayramı kostümlerine geçmeden önce Cadılar Bayramı nedir? Ne zaman kutlanır? Bu soruların cevaplarına bakalım.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Son yıllarda ülkemizde de rağmet görmeye başlayan Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır.

İşte Cadılar Bayramı için birbirinden ilginç kostüm önerileri...

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