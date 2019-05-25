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İnci kefalinin zorlu yolculuğunu izlediler

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YAŞAM  | 25.05.2019 03:20 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne gelenler, inci kefalinin zorlu yolculuğuna tanıklık etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, "Geçmişte dere yataklarında bilinçsizce avlanan balıklar adeta katlediliyordu. Geldiğimiz noktada ise inci kefali adına festivaller düzenleniyor" dedi. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu da "Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insan bu büyülü yolculuğa tanıklık etmek için ilçemize geliyor" ifadelerini kullandı.

İnci kefalinin zorlu yolculuğunu izlediler

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne gelenler, inci kefalinin kutsal yolculuğunu izleme fırsatı buldu.

Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Erciş Kaymakamlığı tarafından inci kefali göçünün en iyi izlendiği yerlerden olan Deli Çayı kenarında "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

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Dokuzuncusu bu yıl yapılan festival kapsamında Halk Eğitim Merkezi, Kadın Toplum Merkezi ve ilçedeki okullarda kursiyerlerin el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu alanda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival için gelen yerli ve yabancı yüzlerce kişi Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu izledi. Davetliler, inci kefalinin görsel şölen sunduğu nehirde fotoğraf çektirdi.

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"ADINA FESTİVALLER DÜZENLENİYOR"

Vali Mehmet Emin Bilmez, festivalde yaptığı konuşmada, inci kefalinin Türkiye ve Van'ın en önemli değeri olan 600 bin yaşındaki Van Gölü'nün endemik bir türü olduğunu ve tarih boyunca akarsulara üremek için göç ettiğini söyledi.

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Van Gölü'ne dökülen akarsuların akış yönünün tersine uçarak muhteşem bir doğa olayı ve görsel bir şölen oluşturan balıkların 14 bin insanın geçim kaynağı olduğunu belirten Bilmez, şöyle devam etti:

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"Eğer bu balığı iyi koruyabilirsek istihdam sayımız daha da artacak. Bu nedenle inci kefali korunması gereken bir doğal kaynağımız. Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar sınırsız olmayan sürdürülebilir kaynaklardır. Geçmişte dere yataklarında bilinçsizce avlanan balıklar adeta katlediliyordu. Balıkların neslinin korunması için yoğun çaba gösteriyoruz. Geldiğimiz noktada ise inci kefali adına festivaller düzenleniyor."

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Herkesin göç döneminde inci kefalinin korunmasına duyarlılık göstermesi gerektiğine işaret eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Başta güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumların tedbirleri olmak üzere toplumun her kesiminde balıkların göç döneminde bir duyarlılık geliştiğini görmek ayrıca bizi mutlu ediyor. Bundan dolayı hepimiz önemli bir değer olan inci kefaline sahip çıkmalıyız. İşte bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festival de koruma çabalarının bir parçası ve sonucu. Umuyorum 600 bin yıldır süren bu kutsal yolculuk bundan sonraki yıllarda da devam eder. Yeter ki sahip çıkalım."

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"BÜYÜLÜ YOLCULUĞU İZLEMEYE GELİYORLAR"

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu da geleneksel hale getirilen festival için her yıl binlerce insanın ilçeye gelerek inci kefalinin kutsal yolculuğunu izleme imkanı bulduğunu söyledi.

Karların erimesiyle akarsulara göç eden balıkların zorlu bir yolculuk yaptığını anımsatan Mehmetbeyoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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"İnci kefali hedefine ulaşabilmek için akıntının tersine yüzerek muhteşem bir göç oluşturmakta. Önüne çıkan engelleri aşmak için var gücüyle binlerce kez atlar, zıplar, uçar ve tırmanır. Ancak bu yolculuğuna sanıldığı kadar kolay başlamaz. İnci kefali ilçemizin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerinden biridir. Suyun tersine göç ederek ziyaretçilerine görsel şölen sunmakta ve şehrimizin tanıtımına katkı sağlamakta. Yurt içi ve yurt dışından binlerce insan bu büyülü yolculuğa tanıklık etmek için ilçemize gelmekte. Bize düşen görev bu büyülü yolculuğu koruyup gelecek nesillere aktarmak."

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Mehmetbeyoğlu, üç gün sürecek festivalde çeşitli etkinliklerle davetlilerin güzel vakit geçirmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Festivale AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar ve vatandaşlar katıldı.

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(AA)

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Van inci kefali festival İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali

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