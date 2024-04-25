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İnci Taneleri'ne bomba bir isim daha! Yakışıklı oyuncu kadroda

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 17:53
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Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Yeni bölümleri heyecanla izlenen İnci Taneleri'ne yeni bir isim daha dahil oldu.

İnci Taneleri'ne bomba bir isim daha! Yakışıklı oyuncu kadroda

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Karakterleri ve şarkıları ilgiyle takip edilen diziye bomba bir isim daha dahil oldu.

inci tameleri

İnci Taneleri dizisi bir öğretmenin yıllar sonra ailesini bir araya getirme hikâyesini etkileyici bir dille anlatıyor. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı dizinin kadrosuna Nehir karakteriyle Sera Kutlubey katılmıştı.

sera kutlubey

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin ekibine Bora Cengiz de dahil olduğu iddia edildi.

bora

YAKIŞIKLI OYUNCUYLA...

Son olarak “Ömer” dizisi ve “Zaferin Rengi” filmiyle seyirci karşısına çıkan Bora Cengiz “İnci Taneleri”nde Nehir’in hayatını değiştiren nişanlısını canlandıracak. Dizide Sera Kutlubey ile Bora Cengiz partner olarak izleyici karşısına çıkacak.

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