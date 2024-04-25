İnci Taneleri'ne bomba bir isim daha! Yakışıklı oyuncu kadroda

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Karakterleri ve şarkıları ilgiyle takip edilen diziye bomba bir isim daha dahil oldu.

İnci Taneleri dizisi bir öğretmenin yıllar sonra ailesini bir araya getirme hikâyesini etkileyici bir dille anlatıyor. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı dizinin kadrosuna Nehir karakteriyle Sera Kutlubey katılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin ekibine Bora Cengiz de dahil olduğu iddia edildi.

YAKIŞIKLI OYUNCUYLA...

Son olarak “Ömer” dizisi ve “Zaferin Rengi” filmiyle seyirci karşısına çıkan Bora Cengiz “İnci Taneleri”nde Nehir’in hayatını değiştiren nişanlısını canlandıracak. Dizide Sera Kutlubey ile Bora Cengiz partner olarak izleyici karşısına çıkacak.