İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü set arkasını yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev ve Hayat Bugün gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük beğeni topluyor.

Dizideki dansları, kendine has tarzı ve şiveli konuşması ile dikkat çeken Ergüçlü her bölümünün ardından sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Ünlü isim bu defa dizinin yeni bölümünün ardından set arkası kareleri peş peşe paylaştı.

YORUM YAĞDI

Hazar Ergüçlü'nün kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'yanıyoruz resmen', 'her halinle güzelsin', 'Dilber harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Ergüçlü'nün yeni sezonda diziden alacağı ücret de ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun bölüm başına tam tamına 1 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

Hazar Ergüçlü; Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa ilk adımını attı.

2011'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.