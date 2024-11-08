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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü set arkasını yayınladı! Beğeni butonu çöktü

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü set arkasını yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.11.2024 09:32
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Hazar Ergüçlü yeni bölümün ardından set arkası kareleri yayınladı. Ergüçlü'nün peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü set arkasını yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev ve Hayat Bugün gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük beğeni topluyor.

Dizideki dansları, kendine has tarzı ve şiveli konuşması ile dikkat çeken Ergüçlü her bölümünün ardından sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Ünlü isim bu defa dizinin yeni bölümünün ardından set arkası kareleri peş peşe paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Hazar Ergüçlü'nün kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'yanıyoruz resmen', 'her halinle güzelsin', 'Dilber harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

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KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Ergüçlü'nün yeni sezonda diziden alacağı ücret de ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun bölüm başına tam tamına 1 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

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Hazar Ergüçlü; Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa ilk adımını attı.

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2011'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.

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Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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