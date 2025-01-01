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  4. İnci Taneleri'nin yıldızı Ülkü Hilal Çiftçi O Ses Türkiye'ye damga vurdu! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı! 'Gözlerimizi ayıramıyoruz'

İnci Taneleri'nin yıldızı Ülkü Hilal Çiftçi O Ses Türkiye'ye damga vurdu! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı! 'Gözlerimizi ayıramıyoruz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 07:52
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Ayça' karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sahne aldı. 16 yaşındaki genç oyuncu saçı makyajı ve kıyafetiyle jüriden tam not aldı. Ülkü Hilal Çiftçi'ye 'Gözlerimizi ayıramıyoruz' yorumları yapıldı.

İnci Taneleri'nin yıldızı Ülkü Hilal Çiftçi O Ses Türkiye'ye damga vurdu! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı! 'Gözlerimizi ayıramıyoruz'

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ekranların sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri'nde rol alan Ülkü Hilal Çiftçi, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sahne aldı.

Şebnem Ferah’ın “Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler” şarkısını seslendiren Ülkü Hilal Çiftçi hem sesi hem de görüntüsü ile izleyenleri adeta büyüledi.

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Performansı çok beğenilen genç oyuncunun saçı, makyajı ve kıyafeti de jüriden tam not aldı. Henüz 16 yaşındaki genç oyuncuyu jüri öve öve bitiremedi.

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Beyazıt Öztürk 'Gözlerimizi ayıramıyoruz' derken, Gökhan Özoğuz ise 'Su gibisin' yorumlarında bulundu. Ülkü Hilal Çiftçi bu haliyle takdir topladı.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada da; 'Çok güzel kız', 'Gerçekten su gibi', 'Aşırı güzel performans', 'Harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar Mina Demirtaş
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