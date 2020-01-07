İncir uyutması tarifi, incir uyutması nasıl yapılır?

Yüzyıllardır Anadolu sofralarını süsleyen Ege Bölgesinde üretilen inciri sütle buluşturan Yozgatlılar, kentin yöresel lezzetlerinden biri haline gelen incir uyutması tatlısını, sofralarından eksik etmiyor. Yozgatlılar, incir, süt ve şekerin buluşması ile ortaya çıkan bu lezzete yoğun ilgi gösteriliyor. İncir uyutması süt kaynayıp malzemeleri içerine konulduktan sonra yaklaşık iki saat uyutmaya bırakılıyor daha sonra üzerine ceviz eklenerek servis ediliyor.

İncirin sütle kaynatılıp bekletilmesi dolayısıyla uyutma’adını alan ve halk arasında “İnciri Aydın’dan uyutması Yozgat’tan” sözüyle anılan tatlı evlerde hazırlandığı gibi işletmelerde de yapılarak müşterilerin istifadesine sunuluyor. Yozgat’ta bir işletmede hazırlanan hafifliği ve lezzetiyle çok rağbet gören incir uyutması, Türkiye’nin birçok iline de kargo yoluyla gönderiliyor.

İNCİR UYUTMASI TARİFİ

İncir uyutmasının Yozgat’a özgü bir tatlı olduğunu ve yıllardır incir uyutması yaptığını söyleyen tatlı ustası Veysel Karabulut, incir uyutmasının yapılışını anlattı. Karabulut, "İncirimizi yıkadıktan sonra doğradık tenceremize sütümüzü koyup kaynattık. Şekerimizi ilave ettik ve sütümüz bir saat boyunca kaynadı. Süt kaynadıktan sonra incirimizi şekerimizi ilave ettik ve daha sonra çanaklarımıza böldük ve iki saat incirimizi uyutmaya bıraktık. Uyutmaya bıraktığımız için adı incir uyutma, muhteşem bir tattır” dedi.