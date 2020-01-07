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  4. İncir uyutması tarifi, incir uyutması nasıl yapılır?

İncir uyutması tarifi, incir uyutması nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kendine özgü lezzetleriyle adından söz ettiren Yozgat’ta asırlardır damakları tatlandıran incir uyutması, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İncir uyutması nasıl yapılır diyenlere özel, en pratik ve leziz incir uyutması tarifi geliyor.

Yüzyıllardır Anadolu sofralarını süsleyen Ege Bölgesinde üretilen inciri sütle buluşturan Yozgatlılar, kentin yöresel lezzetlerinden biri haline gelen incir uyutması tatlısını, sofralarından eksik etmiyor. Yozgatlılar, incir, süt ve şekerin buluşması ile ortaya çıkan bu lezzete yoğun ilgi gösteriliyor. İncir uyutması süt kaynayıp malzemeleri içerine konulduktan sonra yaklaşık iki saat uyutmaya bırakılıyor daha sonra üzerine ceviz eklenerek servis ediliyor.

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İncirin sütle kaynatılıp bekletilmesi dolayısıyla uyutma’adını alan ve halk arasında “İnciri Aydın’dan uyutması Yozgat’tan” sözüyle anılan tatlı evlerde hazırlandığı gibi işletmelerde de yapılarak müşterilerin istifadesine sunuluyor. Yozgat’ta bir işletmede hazırlanan hafifliği ve lezzetiyle çok rağbet gören incir uyutması, Türkiye’nin birçok iline de kargo yoluyla gönderiliyor.

İNCİR UYUTMASI TARİFİ

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İncir uyutmasının Yozgat’a özgü bir tatlı olduğunu ve yıllardır incir uyutması yaptığını söyleyen tatlı ustası Veysel Karabulut, incir uyutmasının yapılışını anlattı. Karabulut, "İncirimizi yıkadıktan sonra doğradık tenceremize sütümüzü koyup kaynattık. Şekerimizi ilave ettik ve sütümüz bir saat boyunca kaynadı. Süt kaynadıktan sonra incirimizi şekerimizi ilave ettik ve daha sonra çanaklarımıza böldük ve iki saat incirimizi uyutmaya bıraktık. Uyutmaya bıraktığımız için adı incir uyutma, muhteşem bir tattır” dedi.

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İşletme Müdürü Muhammet Emin Ekici ise "İncir uyutması Yozgat’ın yöresel tatlılarından bir tanesidir. Yozgat’ta incir yetişmiyor ama Aydın’dan inciri getiriyoruz. İşletmemizde biz uyutuyoruz değerli misafirlerimiz de uyandırıyor. İncir uyutmalarını ülkemizin dört bir yanına kargo ve otobüs ile gönderiyoruz. Günlük 500-600 adet satışımız oluyor. İncir Aydın’dan geliyor uyutması Yozgat’ta yapılıyor. Muhteşem bir tat ve lezzet, herkesin bu tadı tatmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise incir uyutmasının çok lezzetli olduğunu bu tatlıyı beğenerek yediklerini söyledi.

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