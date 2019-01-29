Indiana Pacers 100 - 132 Golden State Warriors

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, sezon öncesi kadrosuna kattığı DeMarcus Cousins'ın sakatlıktan döndüğü 18 Ocak'tan bu yana vites arttırdı.
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Warriors, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 132-100 yenerek galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. Warriors'ta Stephen Curry 26 sayı, 6 ribaunt, Cousins da 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Curry, bir NBA sezonunda oynadığı ilk 40 maçta 200 üç sayılık basket atan ilk oyuncu oldu. Curry ayrıca art arda 7 sezon boyunca 200 üç sayılık basket barajını geçen ilk oyuncu olmayı da başardı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-New York Knicks: 101-92
Indiana Pacers-Golden State Warriors: 100-132
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 112-104
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 92-95
Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 118-123
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