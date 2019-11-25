İndirim günlerinde güvenli online alışveriş yapmanın 7 yolu

Tüm dünyada Kasım ayının dördüncü veya son cuması Kara Cuma (Black Friday) ve onu izleyen pazartesi günü de Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak anılıyor. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan ve tam bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu günlerde olağanüstü indirimler yapılıyor.

Türkiye’de de sunulan fırsatlardan ne yazık ki siber suçlular da yararlanmaya çalışıyor. Siber suçlular, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmeye çalışıyor. Bu amaçla da arama motoru ve DNS zehirlenmeleri, bankacılık zararlı yazılımları, ortadaki adam saldırıları, sahte Android bankacılık uygulamaları gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar.

Korunmak için ne yapmalı?

ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, online alışveriş yaparken, bu tür siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:

1) Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın. Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınız yoluyla erişmeniz daha güvenli bir seçenektir.