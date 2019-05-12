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İneğin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

Samsun’da otlatmaya götürdüğü ineğininin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu.

İneğin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Olay, Samsun’un Kavak ilçesinin Azaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe K.(71) ineğini otlatmaya götürürken aniden saldırısına uğradı.

İneğin boynuz darbesi sonucu yere düşen yaşlı kadın ineğin yüklenmesi sonucu kanlar içinde kalıp yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe K. tedavi altına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun inek kadın saldırı

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