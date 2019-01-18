TREND

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

sesamos sesamos
HABER  | 18.01.2019 23:36 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesine dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis her dakika artarak devam ediyor. Sis nedeniyle şehir merkezi dahil Bursa-Ankara yolu, İnegöl-Alanyurt yolunda görüş mesafesi sıfıra indi. Araçlar trafikte ilerlemekte zor anlar yaşıyor.

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İki gündür İnegöl merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfır metrenin altına düştü. Bursa-Ankara yolu ve İnegöl-Alanyurt güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcıyorlar. Hava sıcaklığı eksi derece olarak ölçülürken sis de etkisini iyice artarak devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyorlar.

45

Sabah saatlerinde görüş mesafesi 5 metre olan İnegöl genelinde, yoğun sis akşam saatlerinde de artarak devam ediyor. Sisle birlikte ilçede göz gözü görmezken görüş mesafesi sıfır altına indi. Öte yandan İnegöl’de etkisini gösteren sis yüzünden Küçük Sanayi Sitesi’nden Bursa-Ankara karayoluna geçişi sağlayan yoldan araç geçişine izin verilmiyor.

46

(İHA)

Bu kış her yerde göreceğimiz kaban modelleri


PARTNERPartiden hastaneye!Partiden hastaneye!
Gözler oradaydı! Fazıl Say, Erdoğan'ı bu sözlerle karşıladıGözler oradaydı! Fazıl Say, Erdoğan'ı bu sözlerle karşıladı
Dışarı çıkmadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Doldu, taştıDışarı çıkmadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Doldu, taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa inegöl sis

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Gözler oradaydı! Fazıl Say, Erdoğan'ı bu sözlerle karşıladı

Gözler oradaydı! Fazıl Say, Erdoğan'ı bu sözlerle karşıladı

Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! Kocasının düğünü...

Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! Kocasının düğünü...

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Doldu, taştı

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Emniyet uyardı! Herkesi ilgilendiriyor: Hemen 155'i arayın

Emniyet uyardı! Herkesi ilgilendiriyor: Hemen 155'i arayın

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserinde! Gözler oradaydı

Gözler oradaydı! Fazıl Say, Erdoğan'ı bu sözlerle karşıladı

İstanbul'da 'karne' yoğunluğu! Trafik durma noktasında

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Doldu, taştı

8 yıllık esaret Türkiye sayesinde son buldu

8 yıllık esaret böyle bitti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Bakan Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, evler beyaz örtü altında kaldı

Gece mi gündüz mü belli değil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.