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İnek motosikletliyi yere serdi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 22:21 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsü yola çıkan ineklere çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Hızla gelen motosikletli inekleri gördü ama yönünü değiştirmeden ilerlemeye devam etti. Çarpışmanın etkisiyle inek ve motosiklet sürücüsü yere kapaklandı.

İnek yerden kalkıp yoluna devam ederken, sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
inek motosiklet sürücüsü kaza

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