İnek motosikletliyi yere serdi

Hızla gelen motosikletli inekleri gördü ama yönünü değiştirmeden ilerlemeye devam etti. Çarpışmanın etkisiyle inek ve motosiklet sürücüsü yere kapaklandı.

İnek yerden kalkıp yoluna devam ederken, sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

