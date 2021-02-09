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ING Basketbol Süper Ligi

09.02.2021 19:05 | Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka: 80 - Türk Telekom: 69

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma 6, Kennedy 2, M'Baye 28, Morgan 9, Metecan Birsen 8, Mahir Ağva, Semih Erden 6, Henry 13, Nusret Yıldırım

Türk Telekom: Johnson 13, Baldwin 5, Dekker 10, Samet Geyik 10, Wiltjer 6, Muhammed Baygül 2, Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 10, Göktuğ Baş, Eric 10

1. Periyot: 16-20

Devre: 41-42

3. Periyot: 58-55

5 Faulle çıkanlar: 39.11 Henry (Pınar Karşıyaka), 39.20 Samet Geyik (Türk Telekom)

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 80-69 yendi.

Pınar Karşıyaka'nın 17. galibiyetine ulaştığı ligde, Türk Telekom ise 9. yenilgisini yaşadı.

Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, Samet Geyik'in üst üste basketleriyle 4. dakikayı 9 sayı farkla 11-2 üstün geçti. Rakibine Taylor, M'Baye ve Morgan'la 9-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka'nın 11-11 eşitliği sağladığı periyodu konuk ekip 20-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Taylor ve M'Baye ile farkı 1 sayıya (21-22) indiren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, Dekker, Eric ve Can Korkmaz'ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 33-24. Kalan bölümde Henry, Semih ve M'Baye ile aradaki farkı kapatan Pınar Karşıyaka, periyodun son dakikasında 41-40 üstünlük kursa da Türk Telekom devreyi 42-41 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Morgan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 47-45 üstünlük kurdu. Son 3 dakikasına 53-53 eşitlikle girilen periyodu Pınar Karşıyaka 58-55 önde bitirdi.

Son periyodun başında Yunus'la skor üreten Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 9 sayı farkla 67-58 üstün girdi. Hücumda etkili olamayan rakibi karşısında farkı 13 sayıya kadar (73-60) yükselten ev sahibi ekip, müsabakadan 80-69 galip ayrıldı.

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