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ING Basketbol Süper Ligi

10.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Basketbol: 82 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 49

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Burak Yılmaz

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 14, Gulley 15, Luther 14, Kaba 12, Doyle 10, Orhan Aydın Hıcayeva 9, Leon Harun Apaydın 2, Duşan Cantekin 2, Alp Karahan, Ahmet Furkan Özkan 2, Koray Çekici 2, Tevfik Akdamar

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Hollowel 4, Smith, Emircan Koşut 2, Lomazs 11, Sestina 6, Upson 7, Altan Erol 6, Yiğitcan Turna, Ümit Sonkol 6, Hakan Yapar 5, Serkan Menteşe 2, Ali İhsan Paçacı

1. Periyot: 23-7

Devre: 38-23

3. Periyot: 61-35

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 82-49 mağlup etti.

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