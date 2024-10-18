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  4. İngiliz basını duyurdu! Premier Lig devleri talip oldu... Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için dudak uçuklatan rakam!

İngiliz basını duyurdu! Premier Lig devleri talip oldu... Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için dudak uçuklatan rakam!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.10.2024 12:17
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Benfica'nın Türk oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için Premier Lig'in iki büyük kulübünün ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz medyası, milli oyuncular için talep edilen bonservis bedelini de duyurdu.

İngiliz basını duyurdu! Premier Lig devleri talip oldu... Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için dudak uçuklatan rakam!

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği etkileyici performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'yü transfer hedefi olarak belirlediği öne sürüldü.

ORKUN VE KEREM'İ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

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CaughtOffside'ın haberine göre, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı 4-2 yendiği maçta Manchester United ve Tottenham Hotspur'un scoutları, Kerem ve Orkun'u yakından izledi.

TRANSFERDE İLK HEDEFLER

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Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da takip eden İngiliz scoutlar, bu maçta birer gol atan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü radarlarına aldı.

70 MİLYON EURO İSTENİLİYOR

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Haberde, Benfica'nın Kerem ve Orkun'u ocak ayında satmayı düşünmediği, ancak her iki oyuncu için yapılacak yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir teklifin Portekiz kulübünün kararını değiştirebileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
SL Benfica Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü türkiye milli takımı
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