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İngiliz basını Everton'ın Cenk Tosun'u kiralayacağını iddia etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.12.2018 20:35 | Son Güncelleme

Premier Lig'de bu sezon milli yıldız Cenk Tosun için beklenenden çok uzakta geçiyor. Everton menajeri Marcos Silva ile bir türlü yıldızı barışmayan Cenk için oklar ayrılığı işaret ediyor.

İngiliz basını Everton'ın Cenk Tosun'u kiralayacağını iddia etti

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Cenk Tosun, Everton formasıyla 5 gole imza atmıştı. Ancak bu yıl performansını artırması beklenen Cenk'in yıldızı, takımın yeni menajeri Marcos Silva ile bir türlü barışmadı.

Sezonun ilk 5 maçına 11'de başlayan 27 yaşındaki forvet, bu maçlarda gol bulamazken 2 asist yaptı. Bu karşılaşmaların ardından 11'deki yerini kaybeden Cenk Tosun, sonradan oyuna girdiği maçlarda da süre kaybı yaşadı.

Yeni yıl öncesi İngiliz basını, Marcos Silva'nın Cenk'in yerine daha fazla güvenebileceği bir santrafor aradığı yorumlarını haberlerine taşıdı. Haberlerde, Cenk'in menajer Silva'nın hıza dayalı sistemine uymadığı ve yolların ayrılmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Premier Lig'de bu sezonu 2 gol ve 2 asist ile geçiren deneyimli golcünün, antrenmanlarda yoğun çaba sarf ettiğinin altı çizildi.

Cenk'in yaşanan durumdan hoşnutsuz olduğu da haberlerde yer alan bir başka detay... İngiliz basınına göre Everton taraftarının çoğunluğu, Portekizli teknik adamla aynı görüşte değil. Taraftarların, birçok maçta genç forvet Calvert-Lewin'in yerine Cenk'in sahada olması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

Hem İngiliz hem de Türk basını, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a dönme ihtimalini sayfalarına taşırken, milli golcünün geleceğinin henüz netleşmediği de vurgulandı.

(NTV)

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everton cenk tosun

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