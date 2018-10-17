İngiliz basını Galatasaray'ın Niasse transferini resmen bitirdiğini yazdı

Galatasaray'da Eren Derdiyok’un sakatlandığı dönemde büyük sıkıntılar çekilmişti. Bafetimbi Gomis’in satılmasının ardından yaz döneminde transfer bekleniyordu ancak yapılamadı. G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ocak ayında bir forvet alacaklarını açıklamıştı. Bu transfer, finansal fair play koşulları yüzünden kiralık olarak gerçekleşecek. Listenin zirvesinde ise Everton Kulübü’nün 28 yaşındaki forveti Oumar Niasse bulunuyor. Görüşmeler olumlu ilerliyor
KALİTELİ VE LİGİ TANIYOR
İngiltere’den Daily Star’ın haberine göre; Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Haberde Niasse’nin ücret konusunda büyülendiği yazılırken, bu rakamın ne kadar olduğu belirtilmedi. Everton’la 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Niasse, takımında forma şansı bulamıyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor. Galatasaray Yönetimi, Niasse’yi hem kalitesi hem de bir dönem Akhisar’da oynadığı için istiyor. Çünkü Omuar Niasse Türkiye Ligi’ndeki birçok takımı yakından tanıyor.
OKAZAKİ YEDEKTE
Aslan, Niasse konusunda olumlu ilerlerken, Leicester City’nin Japon forveti Okazaki de cepte tutuluyor. 32 yaşındaki futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak. Bu yüzden devre arasında bedelsiz alınabilir. Ancak yönetim, önceliği tamamen Niasse’ye vermiş durumda.
(Fanatik)
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