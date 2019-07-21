Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e ikinci kez göreve gelmesinin ardından forma şansı bulamayan Gareth Bale ile PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Neymar'ın takas olacağı iddiaları gündeme geliyor.

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan habere göre Paris Saint-Germain, takımın yaz kampına bir hafta geç katılan Neymar'a karşılık olarak Zidane'ın yeni sezon planlamasında kadrosunda görmek istemediği Bale'i transfer etmek istiyor.

Paris ekibinin Bale ve bir miktar karşılığında Brezilyalı yıldızı Real Madrid'e gönderebileceği ifade ediliyor. Brezilyalı kaynaklar ise Neymar'ın İspanya'ya gitme isteği karşısında PSG'nin pazarlıkta elinin zayıfladığını belirtiyorlar.

Neymar'a yönelik en yakın ilginin Barcelona ve Juventus tarafından olduğu konuşulurken, Galli yıldız için Manchester United ve Çin'den teklifler olduğu da dile getiriliyor.

