İngiliz bayraklı yolcu gemisi "Spirit of Adventure" Bodrum'a demir attı

İngiliz bayraklı "Spirit of Adventure" isimli yolcu gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Kuşadası'ndan gelen İngiliz bayraklı 236 metre uzunluğundaki gemi, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.
Gemide çoğunluğu İngiliz 525 yolcu ile 533 personel bulunduğu bildirildi. Öğleden önce bulutlu ve zaman zaman kuvvetli rüzgarın etkili olduğu ilçede gemiden inen turistler, sahil bandında ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı.
Gün sonunda Bodrum'dan ayrılacak geminin yurt dışına çıkacağı öğrenildi.
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