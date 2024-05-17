İngiliz devi Arda Güler'in aklını çelmeye çalışıyor! Teklifi öğrenen Real Madrid apar topar harekete geçti ve reddetti

Real Madrid'de son haftalarda forma şansı bulan ve neredeyse çıktığı her maçta gol katkısı veren milli yıldız Arda Güler'e dev bir talip çıktı.

Fichajes'te yer alan habere göre; İngiliz devi Arsenal Real Madrid'e Arda Güler için dev bir teklif yaptı.

REAL MADRID'DEN RET!

Haberde İngiliz devinin 45 milyon euroluk teklif yaptığı ve Florentino Perez yönetiminin bu teklifi reddettiği aktarıldı.

TAKIMDA TUTMAYA KARARLI

Öte yandan İspanyol ekibinin, Arda Güler'i gelecek yıllarda takımın önemli bir parçası olarak gördüğü için takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

350 DAKİKADA 4 GOL

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon euroya transfer edildi. Madrid devinde 11 maçta toplam 350 dakika forma giyen Arda Güler, 4 gol kaydetme başarısı gösterdi.





