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  4. İngiliz devi Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli yıldıza kancayı taktı! Tarihi bonservis bedeli...

İngiliz devi Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli yıldıza kancayı taktı! Tarihi bonservis bedeli...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.10.2024 20:46
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Temmuz 2023'te Feyenoord'tan 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü sergilediği performans ile İngiliz devi Liverpool'un dikkatini çekti. Portekiz ekibi milli futbolcunun bonservisini de belirledi. İşte detaylar...

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İngiliz devi Liverpool, Portekiz kulübünün kapısını milli yıldız için çalacak.

LIVERPOOL ORKUN KÖKÇÜ'YÜ LİSTESİNE ALDI

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Record'un haberine göre Premier Lig'in dev kulüplerinden Liverpool, Benfica'nın milli orta sahası Orkun Kökçü'yü radarına aldı. İngiliz takım, Kökçü ile ciddi şekilde ilgileniyor.

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Liverpool scoutlarının, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı.

Orkun Kökçü, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile birlikte Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.

80 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Benfica'nın ise sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini 80 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü.

Temmuz 2023'te Feyenoord'tan 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, bu sezon 9 maçta 660 dakika süre aldı. 4 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki on numara, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası vererek asist yapma başarısı gösterdi.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 28 milyon Euro.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool SL Benfica Orkun Kökçü
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