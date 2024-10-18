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İngiliz ekibi Jose Mourinho'nun peşini bırakmıyor! Önümüzdeki yıl yıldızlar karması kuracaklar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.10.2024 16:19
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Everton'ın yeni sahibi The Friedkin Group'un geçtiğimiz hafta çıkan haberde teknik direktör Sean Dyche ile yola devam etmeyeceği duyurulmuştu. Önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başlayan İngiliz devi, yeni sezona dev bir bütçe ayırmayı planlıyor. Takımın başına getirecekleri ismin de dünya çapında birisi olmasını isteyen yeni yönetim, Jose Mourinho ihtimali üzerinde duruyor...

İngiliz ekibi Jose Mourinho'nun peşini bırakmıyor! Önümüzdeki yıl yıldızlar karması kuracaklar...

Everton'dan Jose Mourinho ısrarı devam ediyor. Önümüzdeki yıl için iddialı bir kadro kuracağını duyuran İngiliz ekibi, takımın başına da Jose Mourinho'yu geçirmenin hayallerini kuruyor.

BÜYÜK BİR BÜTÇE AYRILACAK

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Yeni sezonda başarılı olabilmek için transfere büyük bir bütçe ayıracağı öğrenilen Everton'ın bu bağlamda hareket ettiği öğrenildi. Takımın yeni sahibi The Friedkin Group'un yeni sezona dev bir transfer bütçesiyle gireceği artık kesin.

JOSE MOURINHO ISRARI

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Takımı yıldızlarla doldurmayı planlayan Everton, teknik direktör olarak da listenin başına Jose Mourinho'yu yazdı. Dünya çapında bir isimle anlaşıp ses getirmek isteyen Everton yönetimi, Jose Mourinho'ya haber yolladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Jose Mourinho'nun sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho everton fenerbahçe
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