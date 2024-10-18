İngiliz ekibi Jose Mourinho'nun peşini bırakmıyor! Önümüzdeki yıl yıldızlar karması kuracaklar...

Everton'dan Jose Mourinho ısrarı devam ediyor. Önümüzdeki yıl için iddialı bir kadro kuracağını duyuran İngiliz ekibi, takımın başına da Jose Mourinho'yu geçirmenin hayallerini kuruyor.

BÜYÜK BİR BÜTÇE AYRILACAK

Yeni sezonda başarılı olabilmek için transfere büyük bir bütçe ayıracağı öğrenilen Everton'ın bu bağlamda hareket ettiği öğrenildi. Takımın yeni sahibi The Friedkin Group'un yeni sezona dev bir transfer bütçesiyle gireceği artık kesin.

JOSE MOURINHO ISRARI

Takımı yıldızlarla doldurmayı planlayan Everton, teknik direktör olarak da listenin başına Jose Mourinho'yu yazdı. Dünya çapında bir isimle anlaşıp ses getirmek isteyen Everton yönetimi, Jose Mourinho'ya haber yolladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Jose Mourinho'nun sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.