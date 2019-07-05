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İngiliz fenomen 'pes' dedirtti! Duş aldığı suyu satışa çıkarttı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 05.07.2019 08:19 | Son Güncelleme

Belle Delphine isimli genç kızın sosyal medyada takipçilerini artırmak için başvurduğu yöntemler 'pes' dedirtiyor. Yaptığı açıklamalarla dünyada tartışma konusu haline gelen 20 yaşındaki İngiliz fenomen Belle, bu kez banyo yaptığı suyu satışa çıkardı.

Satışa çıkardığı banyo suyu ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen genç kız, kısa süre önce de 4 milyon takipçiye ulaştığı takdirde ilişkiye girdiği anların görüntülerini hesabından paylaşacağını söylemişti.

Belle Delphine, son dönemlerin fenomen cosplayer (kostümlü oyuncu) isimleri arasında yer alıyor. Cosplayer olarak adlandırılan kişiler çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanarak Anime ve Manga, Film, Oyun, Kitap ve diğer Cosplay sanatçılarının kendi yarattığı karakterleri taklit ederek kostüm ve performans sanatı icra ediyor.
Cosplayer kimliği ile tanınan Belle Delphine, bu özelliğinin yanı sıra 3,9 milyon takipçisiyle Instagram modeli ve sosyal medya fenomeni olarak da ün salmış durumda. Hatta birkaç hafta önce yaptığı "4 milyon takipçiye ulaşırsam, internete cinsel ilişki videomu yükleyeceğim." açıklamasıyla sosyal medyada tanınırlığını artırmıştı.
Yabancı site kaynaklarına göre net maaşı 500 Bin Amerikan Doları olan 20 yaşındaki genç kız kendisine 'Gamer Girl' lakabı taktı.
Genç kızı dünyada gündem haline getiren son olaysa banyoda yaparken kullandığı suyu satışa çıkarması oldu. Kulağa ne kadar kötü gelse de, ilginçtir ki bir alışveriş sitesinde satışı yapan banyo suyu kısa sürede tükendi.
Delphine, kavanozların üzerine, 'Kavanozdaki, benim banyo yaparken küvette oynadığım su. İçmek için değildir. Sadece duygusal amaçlar ile kullanılmalıdır.' yazdırdı.
İşte genç kızın sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflarından bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Belle Delphine fenomen sosyal medya

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