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İngiliz futbolcu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.06.2020 08:25 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Derby County kulübünün kaptanı Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı bir kişi tarafından saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı.

İngiliz futbolcu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere Championship'te Derby County forması giyen Andre Wisdom'un eli bıçaklı kişilerde saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Tüm ülkeyi ayağa kaldıran habere göre Andre Wisdom'un geçtiğimiz Cumartesi günü bir yakınını ziyeret etmek için dışarıda arabasından indikten sonra birkaç kez bıçaklandığı açıklandı. Liverpool kentinde gerçekleşen olayda 1 saldırganın Wisdom arabadan indikten sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ve arkasından 27 yaşındaki oyuncuya ait eşyaları çalarak kayıplara karıştıkları ifade edildi.

Ciddi yaraları olması sebebiyle hastaneye kaldırılan Wisdom'un hayati tehlikesinin olmadığı ancak bu hafta sonuna kadar Wisdom'un hastanede kalacağı belirtildi.

Wisdom'un önümüzdeki günlerde taburcu edileceği belirtilirken sezon sonuna kadar yeniden sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bilindiği gibi benzer bir olayda Arsenal'den Mesut Özil ile Sead Kolasinac Londra'da bıçaklı kişilerce saldırıya uğramıştı. Boşnak futbolcu Kolasinac'ın saldırganları kovalayarak kaçırarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması mucize olarak nitelendirilmişti.

Derby County'nin as oyuncularından biri olan 27 yaşındaki savunmacı Andre Wisdom savunmanın tüm bölgelerinde oynayabiliyor ve bu sezon toplam 21 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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