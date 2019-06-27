Ünlü futbolcuyu ifşa etti! Skandal ortaya çıktı

Afrika Uluslar Kupası'nda grubunda 2'de 2 yapan Mısır Milli Takımı'nda yaşanan skandal ortaya çıktı. Milli futbolcu Amr Warda, Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.

Keller, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Warda'yı ifşa etti ve kendisini rahatsız ettiğini duyurdu. Warda'nın Instagram'dan gönderdiği mesajları ve videoları Twitter'dan paylaşan model, ülkede adeta deprem yarattı. Bu olay Mısır'da gündeme otururken, Mısır Futbol Federasyonu ise genç oyuncunun kadrodan çıkarılmasını kararlaştırdı.

Warda'nın skandallarının bununla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. İfşa olduktan sonra Keller'e ulaşan birkaç kadın, kendisine aynı futbolcu tarafından bu tip mesajların atıldığını söyledi. Futbol yaşamına Yunanistan'ın Atromitos takımında sürdüren 25 yaşındaki oyuncunun kariyeri, bu olayla birlikte sarsıntıya girebilir.



