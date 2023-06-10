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İngiliz ve İtalyan taraftarlar Taksim Meydanı'nda maç saatini bekliyor

10.06.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Manchester City ve Inter taraftarları maç saatini bekliyor.

İngiliz ve İtalyan taraftarlar Taksim Meydanı'nda maç saatini bekliyor

Taksim Meydanı'nda final maçı için bilet bulmaya çalışan bazı taraftarlar ilginç yollara başvurdu. Ellerinde ve boyunlarında 'Bilete ihtiyacım var' yazıları taşıyan taraftarlar maç için bilet arayışına geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala Manchester City ve Inter taraftarları Taksim Meydanı'na akın etti. Bazıları meydanda kurulan ses sistemi ile coşarken, bazıları da bilet bulma telaşına girdi. Bileti olmayan taraftarlar ellerinde ve boyunlarında İngilizce ve İtalyanca bilet aradıklarını belirten yazılar taşıdı. Taraftarlar maç saati yaklaşınca Olimpiyat Stadı'na doğru yola çıkacak.

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