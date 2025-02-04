EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük
  4. İngilizce 11 nasıl yazılır? İngilizce 11’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce 11 nasıl yazılır? İngilizce 11’in doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.01.2025 19:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim ve öğretim alanında birçok öğrenci yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenmektedir. İngilizce'yi ilk kez öğrenen kişilerin öğrenme esnasında en basit konulardan başlaması, motivasyonun yüksek tutulması yönünden de büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden öncelikli olarak İngilizce sayıların öğrenilmesi ile işe başlanılmaktadır. 11 sayısı da İngilizce yazım şekli bilinmesi gereken sayılardan biridir. Peki, İngilizce 11 nasıl yazılır, İngilizce 11’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce 11 nasıl yazılır? İngilizce 11’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce beynelmilel bir dil olarak kabul edildiğinden dünyanın birçok noktasında karşımıza çıkmaktadır. İngilizce'yi konuşmak ayrı, yazmak ise ayrı bir öğrenme şeklidir. Bazı kimseler bu dili konuşma esnasında daha rahat kullanılırken, kimisi ise yazılı iletişimlerde daha başarılı olmaktadır. İngilizce'yi öğrenirken sayılardan başlamak ve aşama aşama yol kat etmek son derece önemlidir. Pek çok kişi 11 sayısının İngilizce yazım şekli konusunda tereddüt yaşayabilmektedir.

İngilizce 11 nasıl yazılır?

İngilizce sayılar, zaman zaman gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazışmalarda karşımıza çıkabilmektedir. Sayıların nasıl yazıldığını bilmemek ya da nasıl okunduğunu bilmemek, iletişimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini büyük ölçüde etkileyebilmektedir.

İngilizce'de rakamların okunuşları farklı olduğundan birçok kişi rakamları okunuş şekliyle yazıda kullanmaktadır. Bu durum yazım yanlışlarının ortaya çıkmasına ve karşı tarafın ifade edilmesi istenen durumu tam olarak anlamasına engel olabilmektedir. Günümüzde bazı kişiler 11 sayısını yazım şeklinden olmayabilmekte ve çoğunlukla telaffuz şeklini kullanarak yazmaktadır. İngilizce 11 sayısının yazılış biçimi “eleven” olarak bilinmektedir. Telaffuz şekli ise “elevın” olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem okunuş hem de yazma şekilleri birbiriyle kıyaslandığında söyleniş şeklinde tek bir harf değişimi görülmektedir.

İngilizce 11’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce'de sıralama yaparken sıra sayıları, sayma yaparken ise sayma sayıları kullanılmaktadır. 11 sayısı, sayma sayıları arasında yer alan bir sayı olarak bilinmektedir. Bu sayının dilimizdeki okunuşu “on bir” şeklinde olmaktadır. İngilizce ise okunuşu ile yazılışı arasında bir harf farklılığı vardır. 11 sayısının sıra sayı karşılığı Türkçe olarak “on birinci” şeklindedir. İngilizce olarak yazım şekline bakıldığında ise “eleventh” ya da “11th” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

İngilizce sayıları öğrenirken bazı temel kurallar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu temel kurallardan biri ezber şeklidir. Sayıların yazılışlarını ve okunuşlarını ezberlemek ve sürekli olarak tekrar etmek, hafızaya kaydetme de bir hayli etkilidir. Buna göre İngilizce 11’in doğru yazılışı şöyledir:

  • 11 sayma sayısının İngilizce yazım şekli: Eleven
Anahtar Kelimeler:
İngilizce nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

MSB duyurdu: "Şehit uzman çavuşun naaşına ulaşıldı"

MSB duyurdu: "Şehit uzman çavuşun naaşına ulaşıldı"

Doktordan meslektaşına şantaj ve taciz iddiası! Özel görüntülerini ailesine attı

Doktordan meslektaşına şantaj ve taciz iddiası! Özel görüntülerini ailesine attı

Tüm İngiltere, Gençlerbirliği'ni konuşuyor!

Tüm İngiltere, Gençlerbirliği'ni konuşuyor!

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.