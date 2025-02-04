İngilizce 11 nasıl yazılır? İngilizce 11’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce beynelmilel bir dil olarak kabul edildiğinden dünyanın birçok noktasında karşımıza çıkmaktadır. İngilizce'yi konuşmak ayrı, yazmak ise ayrı bir öğrenme şeklidir. Bazı kimseler bu dili konuşma esnasında daha rahat kullanılırken, kimisi ise yazılı iletişimlerde daha başarılı olmaktadır. İngilizce'yi öğrenirken sayılardan başlamak ve aşama aşama yol kat etmek son derece önemlidir. Pek çok kişi 11 sayısının İngilizce yazım şekli konusunda tereddüt yaşayabilmektedir.

İngilizce 11 nasıl yazılır?

İngilizce sayılar, zaman zaman gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazışmalarda karşımıza çıkabilmektedir. Sayıların nasıl yazıldığını bilmemek ya da nasıl okunduğunu bilmemek, iletişimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini büyük ölçüde etkileyebilmektedir.

İngilizce'de rakamların okunuşları farklı olduğundan birçok kişi rakamları okunuş şekliyle yazıda kullanmaktadır. Bu durum yazım yanlışlarının ortaya çıkmasına ve karşı tarafın ifade edilmesi istenen durumu tam olarak anlamasına engel olabilmektedir. Günümüzde bazı kişiler 11 sayısını yazım şeklinden olmayabilmekte ve çoğunlukla telaffuz şeklini kullanarak yazmaktadır. İngilizce 11 sayısının yazılış biçimi “eleven” olarak bilinmektedir. Telaffuz şekli ise “elevın” olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem okunuş hem de yazma şekilleri birbiriyle kıyaslandığında söyleniş şeklinde tek bir harf değişimi görülmektedir.

İngilizce 11’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce'de sıralama yaparken sıra sayıları, sayma yaparken ise sayma sayıları kullanılmaktadır. 11 sayısı, sayma sayıları arasında yer alan bir sayı olarak bilinmektedir. Bu sayının dilimizdeki okunuşu “on bir” şeklinde olmaktadır. İngilizce ise okunuşu ile yazılışı arasında bir harf farklılığı vardır. 11 sayısının sıra sayı karşılığı Türkçe olarak “on birinci” şeklindedir. İngilizce olarak yazım şekline bakıldığında ise “eleventh” ya da “11th” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

İngilizce sayıları öğrenirken bazı temel kurallar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu temel kurallardan biri ezber şeklidir. Sayıların yazılışlarını ve okunuşlarını ezberlemek ve sürekli olarak tekrar etmek, hafızaya kaydetme de bir hayli etkilidir. Buna göre İngilizce 11’in doğru yazılışı şöyledir: