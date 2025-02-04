İngilizce 8 nasıl yazılır? İngilizce 8’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce gerek okullarda gerekse farklı dil kurslarında yaygın olarak öğrenilen dillerden biridir. Dünya genelinde en çok konuşan diller arasında bulunan İngilizce, bazı pratik yöntemler uygulandığında son derece kolay bir şekilde öğrenilen bir dildir. Çocuklarla birlikte yetişkinlerin de ilk önce öğrendikleri konu başlığı rakamlardır. İngilizce hem yazımının hem de telaffuz şeklinin öğrenildiği rakamlardan biri 8 sayısıdır.

İngilizce 8 nasıl yazılır?

Türk dilinde bazı sözcükler yazıldıkları gibi okunmayabilmektedir. İngilizce sayılarda da bu durum geçerli olduğundan pek çok kişi sayıları yazarken Türkçe okunuş şekliyle yazıya aktarmaktadır. İngilizce sayıları doğru okuyup hatalı olarak yazıya aktarmak, yazım yanlışlarının görülmesine neden olan en temel faktörlerden biridir. Bu yüzden öncelikle rakamların yazım biçimleri ve akabinde de söyleniş tarzlarının öğrenilmesine dikkat edilmektedir.

Sayılar, sıra sayısı ve sayma sayısı olarak iki farklı kategoride ele alınmaktadır. 8 sayısı, sayma sayıları grubu içinde bulunmaktadır. Bu sayının telaffuz biçimi “eyt” olarak bilinirken, yazı tarzı ise “eight” şeklindedir. Görüldüğü üzere yazılış ve okunuş biçimi birbirinden farklı olmakla birlikte harf sayısı açısından da farklılıklar vardır. 8’in İngilizce'de Türkçe okunuşu 3 harfli, yazılışı ise 5 harflidir.

İngilizce 8’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce rakamları okunduğu gibi yazmak, yazılı metinlerde mana kaymasına ve ortaya anlaşılamayan cümlelerin çıkmasına sebep olabilmektedir. İngilizce rakamları doğru bir şekilde öğrenmenin yollarından biri sık sık tekrar yapmaktır. Tekrar yapmak hem sayıların okunuşlarını hem de yazılış biçimlerinin daha iyi anlaşılması yönünde büyük bir role sahiptir.

8 sayısını okunduğu gibi yazılı metinlerde kullanmak, yazım kuralı ihlali olarak kabul edilmektedir. İngilizce dili tekrar edilmediğinde öğrenilen bilgiler hafızadan kısa sürede silinebilmektedir. Bu yüzden sayıları öğrenirken her gün tekrar etmekte yarar vardır. Tüm bu bilgileri değerlendirdiğimizde İngilizce 8’in doğru yazılışı şu şekildedir: