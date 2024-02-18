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İngilizler duyurdu! Başakşehir, City Football Group’a satılıyor

18.02.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Başakşehir Futbol Kulübü'nün İngiliz devi Manchester City'nin de sahibi olan City Football Group'a satılması için prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. İngiliz Guardian'ın verdiği habere göre, İstanbul ekibi ile City Grubu'nun kulübün satışı için önprotokolü imzalamak üzere olduğu iddia edildi.

Süper Lig ekibi Başakşehir Futbol Kulübü'nün İngiliz Premier Lig'in güçlü takımı Manchester City'nin de sahibi olan City Grubu'na satılması için prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

ÖN PROTOKOL İMZALANMAK ÜZERE

İngiliz Guardian'dan James Nalton'un verdiği habere göre, İstanbul ekibi ile City Grubu'nun kulübün satışı için önprotokolü imzalanmak üzere olduğu iddia edildi. Gazeteci James Nalton, "İstanbul Başakşehir temsilcileri bugün Etihad'da. Türk kulübü, City Football Group'un son üyesi olacak." açıklamasında bulundu.

Nalton daha sonra Başakşehir'in satışı hakkında bir açıklamada daha bulundu. Nalton şunları söyledi:

"Bu konuda bazı açıklamalar geldi. İstanbul Başakşehir, City Football Group'un gerçek bir üyesi olmayacak, ancak zamanı gelince bununla ilgili bir duyuru yapılacak"Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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