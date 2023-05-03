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İngilizler duyurdu, Icardi elden kaçıyor! Galatasaray taraftarını üzen haber

03.05.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi performansıyla alkış toplarken, Sarı-Kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcunun takımda kalması için tüm imkanları seferber ediyor. Attığı gollerle birçok avrupa kulübünün de dikkatini çeken Icardi için Sarı-Kırmızılılar'ı üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

İngilizler duyurdu, Icardi elden kaçıyor! Galatasaray taraftarını üzen haber
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı.

TARAFTARI ÜZEN HABER

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Galatasaray ile de olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Icardi'yi kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber eden Galatasaray, Arjantinli yıldıza İtalya, İngiltere ve İspanya'dan gelen teklifler sonrası elini çabuk tutmak isterken Avrupa basınından Galatasaray taraftarını üzen bir haber geldi.

FULHA TEKLİFİ YAPTI!

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Buna göre; İngiliz ekibi Fulham, Icardi'yi yaz transfer döneminde 12 milyon euro (+3 milyon euro bonus) karşılığında kadrosuna katmak istiyor. PSG ise 18 milyon euro istiyor.

19 MAÇTA 14 GOL 7 ASİST

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30 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon yıllık 6 milyon 750 bin euro garanti ücret alıyor. Bu paranın 6 milyon euroluk kısmını PSG ödüyor. Arjantinli golcü, Süper Lig'de 19 maçta 14 gol kaydederken, 7 de asist katkısı yaptı.

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