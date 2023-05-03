İngilizler duyurdu, Icardi elden kaçıyor! Galatasaray taraftarını üzen haber

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı.

TARAFTARI ÜZEN HABER

Galatasaray ile de olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Icardi'yi kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber eden Galatasaray, Arjantinli yıldıza İtalya, İngiltere ve İspanya'dan gelen teklifler sonrası elini çabuk tutmak isterken Avrupa basınından Galatasaray taraftarını üzen bir haber geldi.

FULHA TEKLİFİ YAPTI!

Buna göre; İngiliz ekibi Fulham, Icardi'yi yaz transfer döneminde 12 milyon euro (+3 milyon euro bonus) karşılığında kadrosuna katmak istiyor. PSG ise 18 milyon euro istiyor.

19 MAÇTA 14 GOL 7 ASİST

30 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon yıllık 6 milyon 750 bin euro garanti ücret alıyor. Bu paranın 6 milyon euroluk kısmını PSG ödüyor. Arjantinli golcü, Süper Lig'de 19 maçta 14 gol kaydederken, 7 de asist katkısı yaptı.

