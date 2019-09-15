Mynet Trend

İngilizler şokta! Saraydan milyon değerinde altın klozet çalındı

ege.yildirim ege.yildirim
DÜNYA  | 15.09.2019 04:23 | Son Güncelleme

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen altın klozetin çalındığı belirtildi.

İngilizler şokta! Saraydan milyon değerinde altın klozet çalındı

İngiliz basınına göre, olay dün gece saat 04.50 sıralarında Blenheim Sarayı'nda meydana geldi.

Binaya giren kişiler, bir sergi kapsamında saraya getirilen ve tamamen işler haldeki "Amerika" adlı 18 ayar altın klozeti yerinden sökerek götürdü.

EN AZ İKİ ARAÇ KULLANDILDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan polis yetkilisi Jess Milne, kurulu haldeki klozetin yerinden sökülmesinin "ciddi zarara ve su baskınına yol açtığını" söyledi.

En az iki aracın kullanıldığı olayla ilgili 66 yaşındaki bir kişi gözaltına alınsa da klozet henüz bulunamadı.

Blenheim Sarayı'ndan yapılan açıklamada da "öngörülemeyen bir olay" nedeniyle binanın bugün yerel saatle 14.00'a (TSİ 16.00) kadar kapalı olacağı belirtildi.

DEĞERİ 1 MİLYON STERLİNDEN FAZLA

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçası olan klozet, 2016'da New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştu. Kullanım 3 dakikayla sınırlandırılırken kapıda da korumalar beklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'a da teklif edilen ve değeri 1 milyon sterlini geçen klozet, perşembe günü Blenheim Sarayı'nda sergilenmeye başlanmıştı.

  1. yüzyıl dönemi yapılarından Blenheim Sarayı, Londra'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Oxford kenti yakınlarında yer alıyor.

Eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu ve büyüdüğü sarayda düzenli olarak sergiler gerçekleştiriliyor. (AA)


PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulunduABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu
'Her geçen dakika durum kötüye gidiyor''Her geçen dakika durum kötüye gidiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Saray klozet çalındı

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı

Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı

Süper Lig ekibinin ismi değişiyor!

Süper Lig ekibinin ismi değişiyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

Zamana karşı yarış! 'Her geçen dakika durum kötüye gidiyor'

'Her geçen dakika durum kötüye gidiyor'

Başbakan'ın uçağına otobüs çarptı!

Başbakan'ın uçağına otobüs çarptı!

Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü

Pilot kontrol paneline kahve dökünce...

22 yıl önce kaybolan adamın cesedi Google Earth sayesinde bulundu

22 yıl önce kaybolmuştu! Cesedi Google Earth sayesinde bulundu

Evren varsayılandan daha genç olabilir

Evren varsayılandan daha genç olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.