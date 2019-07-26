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İngiltere 5G ekipmanlarında Huawei’e güveniyor

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TEKNOLOJİ  | 26.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

ABD’nin Çin ile yaptığı ticaret savaşları en fazla Huawei şirketini etkiledi ve kuruluşa Dünya çapında problemler yaşattı. Ancak İngiliz Komitesi, Huawei’yi destekleyecek sözler kullandı.

İngiltere 5G ekipmanlarında Huawei’e güveniyor

Son dönemlerde Huawei ile ilgili casusluk iddiaları, büyük bir gündem oluşturuyordu. Ancak Kuzey Kore’nin kablosuz ağ donanımının Huawei tarafından yapılmış olduğu iddiaları, kuruluşu zor durumda bıraktı. Şirket ısrarla hiçbir şekilde casusluk faaliyetleri ile ilgilerinin olmadığını ifade ediyor.

İngiltere’deki 5G tedarikçilerine ve operatörler ile birlikte akademisyenlere 250 soruluk sorular soruldu. Birçok İngiliz Komitesi, Huawei ile ilgili 5G ekipmanı görüşlerini dile getirdiler. Ağırlıklı olarak Huawei şirketine destek verildiği ifade edildi.

Huawei, Nokia, Ericsson, BT, Vodafone, O2 ve Three temsilcilerinin yanı sıra Surrey Üniversitesi, Oxford Üniversitesi Münih Üniversitesi gibi birçok farklı kuruluştan katılımcılar yer aldı. Bu komite, Huawei şirketinin 5G ağlarının kullanılması halinde hiçbir şekilde sorun çıkmayacağını söyledi.

Komite tarafından sunulan öneri, kesin olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, İngiltere politikasına etki ediyor. Bu nedenle Huawei için İngiltere’de güzel haberler bulunuyor. Peki sizce de şirketin 5G ağları güvenlik riski içeriyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere 5G huawei

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