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İngilizler gol olup yağdı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 24.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda liderlik için Belçika ile yarışan İngiltere, Panama'yı 6-1 mağlup etti. İngiltere'nin sayılarını Kane (3), Stones (2) ve Lingard atarken, Panama'nın Dünya Kupası tarihindeki tek golünü ise Baloy kaydetti.

İngilizler gol olup yağdı

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere il Panama karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan İngilizler, 8. dakikada John Stones'un golüyle 1-0 öne geçti. 22'de penaltıdan Kane durumu 2-0'a getirirken, 36. dakikada Lingard farkı üçe çıkardı: 3-0.

Gol yağmuruna devam eden İngiltere, 40'ta Stones ve 45. dakikada yine penaltıdan Kane'in sayılarıyla devreyi 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda çok rahat bir futbol sergileyen İngilizler, 62. dakikada Kane ile bir gol daha bularak skoru 6-0 yaptı.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Felipe Baloy, Panama'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarak maçın skorunu belirledi ve İngiltere sahadan 6-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiltere puanını 6 yaparak son 16 turuna yükselirken, Panama ise puansız olarak Dünya Kupası'na veda etti.

İNGİLTERE 6 - 1 PANAMA

STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Ghead Grisha (Mısır), Redouane Achik (Fas), Waleed Ahmed (Sudan)

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk. 70 Rose), Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (Dk. 63 Delph), Young, Sterling, Kane (Dk. 63 Vardy)
PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Barcenas (Dk. 69 Arroyo), Cooper, Gomez (Dk. 69 Baloy), Godoy (Dk. 62 Avila), Rodriguez, Perez

GOLLER: Dk. 8 ve 40 Stones, Dk. 22, 45+1 (Penaltılardan) ve 62 Kane, Dk. 36 Lingard (İngiltere), Dk. 78 Baloy (Panama)
SARI KARTLAR: Dk. 10 Cooper, Dk. 45 Escobar, Dk. 72 Murillo (Panama), Dk. 24 Loftus-Cheek (İngiltere)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 8: İngiltere öne geçti. Trippier'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde boş pozisyonda kalan Stones, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0
DAKİKA 20: İngiltere atağında, Panama ceza sahası içinde Lingard ile Escobar'ın girdiği mücadele sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kane, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0
DAKİKA 36: İngilizler farkı 3'e çıkardı. Sterling'le paslaşıp Panama ceza sahası önünde topla buluşan Lingard, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0
DAKİKA 40: İngiltere, Stones ile bir gol daha buldu. İngilizlerin kullandığı serbest vuruşta Trippier, topu Henderson'a gönderdi. Henderson'un içeriye çıkardığı topu Kane, kafayla altıpas önüne indirdi. Sterling'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top, kaleciden döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı Stones kafayla filelere gönderdi: 4-0
DAKİKA 44: Godoy'un Kane'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi, penaltı kararı verdi. 45+1'inci dakikada penaltıyı kullanan Kane, topu ve kaleci Penedo'yu ayrı köşelere yolladı: 5-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 62: İngiltere 6. golünü attı. Loftus-Cheek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, Kane'in topuğuna çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu: 6-0
DAKİKA 78: Panama farkı 5'e indirdi. Avila'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Baloy, kayarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 6-1

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere - Panama Kane Stones Lingard Baloy

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6. golü kim attı
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