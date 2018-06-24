İngilizler gol olup yağdı

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere il Panama karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan İngilizler, 8. dakikada John Stones'un golüyle 1-0 öne geçti. 22'de penaltıdan Kane durumu 2-0'a getirirken, 36. dakikada Lingard farkı üçe çıkardı: 3-0.

Gol yağmuruna devam eden İngiltere, 40'ta Stones ve 45. dakikada yine penaltıdan Kane'in sayılarıyla devreyi 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda çok rahat bir futbol sergileyen İngilizler, 62. dakikada Kane ile bir gol daha bularak skoru 6-0 yaptı.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Felipe Baloy, Panama'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarak maçın skorunu belirledi ve İngiltere sahadan 6-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiltere puanını 6 yaparak son 16 turuna yükselirken, Panama ise puansız olarak Dünya Kupası'na veda etti.

İNGİLTERE 6 - 1 PANAMA

STAT: Nizhny Novgorod

HAKEMLER: Ghead Grisha (Mısır), Redouane Achik (Fas), Waleed Ahmed (Sudan)

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk. 70 Rose), Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (Dk. 63 Delph), Young, Sterling, Kane (Dk. 63 Vardy)

PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Barcenas (Dk. 69 Arroyo), Cooper, Gomez (Dk. 69 Baloy), Godoy (Dk. 62 Avila), Rodriguez, Perez