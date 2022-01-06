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İngiltere alarmda! Manchester City'e büyük şok

06.01.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının patlama yaşadığı İngiltere'de Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ve yardımcısı Juanma Lillo'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. İngiliz ekibinde 21 kişi karantinaya alınırken bunlarda 7'sini futbolcular oluşturuyor.

İngiltere alarmda! Manchester City'e büyük şok

İngiltere'de koronavirüs futbolu adeta teslim aldı. Liverpool'daki artan vaka sayısı gündemdeki yerini korurken bir kötü haber de Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ve yardımcısı Juanma Lillo'dan geldi.

TAKIMIN BAŞINDA RODOLFO BORELL OLACAK

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola ve yardımcısı Juanma Lillo'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.Manchester City'nin FA CUP 3. Turu'nda yarın Swindown Town ile oynayacağı maçta kenarda olamayacak ikilinin yerine takımın başında Rodolfo Borell bulunacak.

7 FUTBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Manchester City'de Covid-19 nedeniyle 21 kişi karantinaya alındı. Bunlardan 14'ü teknik personelken 7'si A takım oyuncusu.


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