İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?

İngiltere, D Grubunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7 puanla son 16'ya yükseldi. Almanya ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 4 puanla ikinci olarak bir üst tura çıkmayı başardı.
Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turu mücadelesinde Wembley Stadyumu’nda oynanacak İngiltere ile Almanya karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19:00’da başlayacak İngiltere-Almanya mücadelesi, TRT 1’den canlı olarak izlenebilecek.
Şu ana kadar İsviçre, İtalya, Çekya, Danimarka, İspanya ve Belçika çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Bugün günün ilk mücadelesi olan İngiltere-Almanya maçı ile beraber bir çeyrek finalist daha belli olacak.
Son 16 turunun son maçında da Ukrayna ile İsveç karşı karşıya gelecek.
İngiltere’nin 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken Almanya son dönemde Makedonya, İspanya ve Fransa karşısında mağlubiyetler yaşamıştı. Grup aşamalarında Almanya 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan toplamış ve grup 2. olarak üst tura çıkmayı başarmıştı. İngiltere de D grubunda mücadele etmiş ve 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayarak grup birincisi olmuştu.
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