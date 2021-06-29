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İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?

29.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020’de erken final heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunda İngiltere ile Almanya karşı karşıya gelecek. Türkiye’den de yakından takip edilecek İngiltere-Almanya maçının galibi, çeyrek finale adını yazdıracak.

İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?

İngiltere, D Grubunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7 puanla son 16'ya yükseldi. Almanya ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 4 puanla ikinci olarak bir üst tura çıkmayı başardı.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turu mücadelesinde Wembley Stadyumu’nda oynanacak İngiltere ile Almanya karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19:00’da başlayacak İngiltere-Almanya mücadelesi, TRT 1’den canlı olarak izlenebilecek.

Şu ana kadar İsviçre, İtalya, Çekya, Danimarka, İspanya ve Belçika çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Bugün günün ilk mücadelesi olan İngiltere-Almanya maçı ile beraber bir çeyrek finalist daha belli olacak.

Son 16 turunun son maçında da Ukrayna ile İsveç karşı karşıya gelecek.

İngiltere’nin 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken Almanya son dönemde Makedonya, İspanya ve Fransa karşısında mağlubiyetler yaşamıştı. Grup aşamalarında Almanya 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan toplamış ve grup 2. olarak üst tura çıkmayı başarmıştı. İngiltere de D grubunda mücadele etmiş ve 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayarak grup birincisi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Almanya
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