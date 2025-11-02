İngiltere bu olayı konuşuyor: Tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 10 kişi ağır yaralandı

1 Kasım akşamı, Doncaster–Londra King’s Cross hattındaki bir LNER treninde Huntingdon yakınlarında çok sayıda kişinin bıçaklandı.

Polis, treni Huntingdon istasyonunda durdurarak iki kişiyi gözaltına aldı. Olayda çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Resmi bilgilere göre, yaklaşık 10 kişi yaralandı ve bunlardan 9’unun durumu hayati tehlike taşıyor. Ancak olayın neden ve nasıl gerçekleştiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İSTASYON VE YOLLAR KAPATILDI

Yaklaşık 30 polis memuru olay yerine sevk edildi, istasyon ve çevresindeki yollar kapatıldı. Ambulans helikopterleri de dahil olmak üzere büyük çaplı bir acil müdahale gerçekleştirildi.

Başbakan Keir Starmer, saldırıyı “dehşet verici bir olay” olarak nitelendirirken, bölge milletvekili ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri mağdurlara destek mesajı yayımladı.

Huntingdon istasyonu geçici olarak kapatıldı, LNER ve Thameslink seferlerinde aksama bekleniyor.

Soruşturma Britanya Ulaştırma Polisi tarafından sürdürülüyor.