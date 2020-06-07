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İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.06.2020 22:24 | Son Güncelleme

İngiltere Championship'te iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden yapılan açıklamada, 3-6 Haziran tarihlerinde futbolcu ve kulüp çalışanları olmak üzere Championship'ten bin 179 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği duyuruldu.Testler sonucu Championship'te yer alan iki kulüpten iki kişide koronavirüse rastlandığı ifade edildi.

EFL, salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.Öte yandan üçüncü ligde (League One) test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtilirken dördüncü ligde (League Two) ise bir kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

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