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Binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

İngiltere’de binlerce kişi bisiklet kültürünü desteklemek amacıyla otomobillere bağlılığa karşı çıplak halde bisiklet sürdü. Bisikletçilerin vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ gibi mesajlar yer aldı.

Binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

İngiltere’nin kentlerinde binlerce kişi cumartesi günü ‘Dünya Çıplak Bisiklet Sürme Günü’ hareketine katılarak çıplak halde bisiklet sürdü.

Etkinliğe katılanların amacı insan bedenini yüceltmek, çevresel konulara ve otomobil yerine daha fazla bisiklet kullanımına dikkat çekmekti.

Etkinliğe katılanların vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ ve ‘Çocuklarımızı utandırmak için buradayız’ gibi mesajlar yer aldı.

İngiltere'de Brighton, Cardiff, Londra ve Manchester’dan üç bin kişinin yanı sıra Toronto, Mexico City ve Cork’tan da çok sayıda kişi sokaklarda pedalladı.

‘Cesaretin kadar çıplak’ sloganının kullanıldığı etkinliğin Manchester’daki organizatörleri “Araç trafiğinden dolayı bozulmamış, otomobillerin kurtarıcı ulaşım yöntemi olarak görülmediği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Her türlü bedene sahip ve oldukları gibi güzel insanları yüceltmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Dünya Çıplak Bisiklet Sürme Günü etkinliği her yıl dünyanın birçok yerinde binlerce bisikletçiyi bir araya getiriyor. Etkinlikte petrol ve otomobil kültürüne bağımlılık protesto edilirken bisikletçilerin savunmasızlığına dikkat çekiliyor.

Etkinlik kapsamında bedensel özgürlük de teşvik ediliyor. Katılımcılar istedikleri kadar çıplak halde etkinlikte yer alabilirken, farklı kostümler ve vücut boyalarını da tercih edebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet çıplak ingiltere

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