İngiltere’de emeklilere özel olarak verilen ücretsiz otobüs kartıyla 3500 km seyahat etti! Hayatının en büyük macerasına atıldı

75 yaşındaki Penny Ibbott, güney sahilinin merkezinden saat yönünün tersine seyahat eden altı haftalık bir otobüs yolculuğuna çıktı. İngiltere’de emeklilere özel olarak sağlanan ücretsiz yolculuk hakkını kullanan Ibbott, hayatının en büyük macerasına adım attı. İlk olarak serbest geçiş hakkını kullanan 700 numaralı otobüse bindi ve devasa yolculuğuna başladı. Bu otobüsten sonra farklı numaralara binerek 8 saat boyunca seyahat etti.

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Rotası onu İngiltere'nin tepesindeki Berwick-upon-Tweed'e götürdü ve eve dönmeden önce İskoç sınırı boyunca batı kıyısından Lands End'e gitti. 6 haftalık yolculuğunun sonunda Ibott, toplam 3 bin 500 kilometre yol kattetti ve maceralarını sosyal medya hesabından yayınlamaya başladı. Penny, 6 Eylül'de başladı ve 16 Ekim'de toplamda yaklaşık 120 otobüse binerek bitirdi.

Otobüsünün son ayağında Ibbott’i arkadaşları ve ailesi karşılamaya geldi. Yolculuğu ve yaşadığı inanılmaz deneyimin hayatındaki en büyük macera olduğundan söz eden Ibbott, “Yolculuğumun son ayağında otobüse binmek benim için inanılmazdı. Geldiğimde tüm sevdiklerim karşımdaydı” dedi.



