İngiltere'de eşcinsellere saldıran Türklere ceza yağdı

Londra’daki Türk mahalllesi “Hackney’in sahipleri” olduğunu iddia eden Türk çete, eşcinsellere asit ile saldırırken kameralara yakalandı. Mayıs 2018'de gerçekleşen saldırıda bir kişinin kafatası çatlamış ve gözlerinde asit yanığı oluşmuştu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre dokuz Türk asıllı sanık yargılanmış ve yedisi tutuklanırken ikisi hakkındaki karar ertelenmişti.

Odatv'den Alpay Tekin'in dış basından çevirdiği habere göre olay, saldırganların eşcinsellerin gittiği bir barın çıkışında arabasında oturan bir kişinin yanına gelmeleri ile başladı. Onur A. şahıs ile tartışmaya başladığında, diğer çete üyeleri de etrafını sardı ve Mustafa K. şahsa yumruk attı.

Bardan çıkan kişiler araya girip engel olmak istediler ancak çete üyeleri olduğu belirtilen Türk saldırganlar bardan çıkanlara yönelerek yine saldırdı. Daha sonra sokaktaki vatandaşlar ve çete üyeleri arasında arbede çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Bazı kişiler kaçmaya çalıştı ancak Hüseyin Ö. elindeki asit şişesi ile asit attı. Saldırganlar olay mahalliden araba ile kaçarlarken eşcinsellik aleyhine sloganlar attılar.