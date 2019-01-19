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İngiltere'de eşcinsellere saldıran Türklere ceza yağdı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 19.01.2019 18:56 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Mayıs ayında eşcinsellere asitle saldıran Türklere ceza yağdı.

İngiltere'de eşcinsellere saldıran Türklere ceza yağdı

Londra’daki Türk mahalllesi “Hackney’in sahipleri” olduğunu iddia eden Türk çete, eşcinsellere asit ile saldırırken kameralara yakalandı. Mayıs 2018'de gerçekleşen saldırıda bir kişinin kafatası çatlamış ve gözlerinde asit yanığı oluşmuştu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre dokuz Türk asıllı sanık yargılanmış ve yedisi tutuklanırken ikisi hakkındaki karar ertelenmişti.

Odatv'den Alpay Tekin'in dış basından çevirdiği habere göre olay, saldırganların eşcinsellerin gittiği bir barın çıkışında arabasında oturan bir kişinin yanına gelmeleri ile başladı. Onur A. şahıs ile tartışmaya başladığında, diğer çete üyeleri de etrafını sardı ve Mustafa K. şahsa yumruk attı.

Bardan çıkan kişiler araya girip engel olmak istediler ancak çete üyeleri olduğu belirtilen Türk saldırganlar bardan çıkanlara yönelerek yine saldırdı. Daha sonra sokaktaki vatandaşlar ve çete üyeleri arasında arbede çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Bazı kişiler kaçmaya çalıştı ancak Hüseyin Ö. elindeki asit şişesi ile asit attı. Saldırganlar olay mahalliden araba ile kaçarlarken eşcinsellik aleyhine sloganlar attılar.

Olayların başlamasında rol alan arabadaki şahıs bulunamadı.

londra

CEZA YAĞDI

Hackney mahallesinden Hüseyin Ö. zararlı madde ile ağır yaralamaya sebep olan saldırıdan 17 yıl hapis cezası ve olası 3 yıl uzatma cezası aldı.

Hackney’den Öner A. 17 yıla mahkûm olurken, yine Hackney’li Mehmet T. 14 yıl 6 ay mahkumiyet aldı. Her ikisinin mahkumiyet sebebi ağır yaralamaya sebep olan zararlı madde ile saldırı. İkili hakkında ayrıca olası üç yıl uzatma cezası verildi.

Kuzey Londra’daki Barnsbury mahallesinden Güven U., huzuru bozmaktan 30 ay hapis cezası verildi.

Hackney mahallesinden Mustafa K. huzuru bozmaktan 27 ay, tehlikeli araç kullanmaktan 9 ay hapis cezası alırken, Serkan K. huzuru bozmaktan 18 ay hapis cezası aldı.

Kuzey Doğu Londra’daki Hoxton Mahallesi'nden Ümit K. huzuru bozmak ve telefon gasp etmeye çalışmaktan 28 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Londra’da bulunan Canonbury mahallesinden Yaşam E. ve East Ham mahallesinden Turgut A. huzuru bozmaktan 18 ay ceza aldılar. Aldıkları cezalar 2 yıl ertelendi.

İngiltere kanunlarına 17 yıl alan bir hükümlü 5 yıl sonra şartlı tahliye ediliyor.

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