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İngiltere'de fıkra gibi olay: Pogba'yı fotoğrafçı yaptılar

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 22.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

İngiltere'de trene binen Avustralyalı yaşlı bir çift, koridordan geçen birinden fotoğraflarını çekmelerini ister. Çift, 'fotoğrafçı'nın dünyanın en pahalı orta saha oyuncusu Pogba olduğunu ise oğullarından öğrenecektir... İşte güldüren tren hikayesi...

İngiltere'de fıkra gibi olay: Pogba'yı fotoğrafçı yaptılar

İngiltere'de trene binen Avustralyalı yaşlı bir çift, romantik bir şekilde seyahatlerini sürdürürken gelen gürültüden rahatsız olurlar.

Gürültüye doğru döndüklerinde genç bir grup görürler ve üniversitelilerin klasik heyecanı zannedip kafalarını çevirirler. Bir müddet sonra bu seyahati ölümsüzleştirmek isteyen çiftimiz, koridordan geçen birinden fotoğraflarını çekmelerini ister.

Fakat, koridordaki kişi kendisiyle fotoğraf çekilmesinin istendiğini düşünüyor. Adam "Eşimle benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diyerek uyarır. Bunun üzerine bozuntuya vermeyen kişi, fotoğrafı çeker, "Benimle de fotoğraf çekilmek ister misiniz?" der. Adam, kırmamak için bu isteği kabul edip o ve yanındaki arkadaşıyla fotoğrafını çekinir.

İlk istasyona gelindiğinde fotoğrafını çeken kişinin çok ünlü biri olduğunu duraktaki heyecandan anlayan ihtiyar çift, bu kişiyi oğullarına sormaya karar verir...

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Anahtar Kelimeler:
Paul Pogba Manchester United Nemanja Matic

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