İngiltere'de mezun olan yabancı öğrencilere müjde! İki yıl daha...

Böylece ülkenin bir önceki başbakanı Theresa May'in içişleri bakanı olduğu 2012'deki göç kanunu değiştirilmiş oldu.

May, o dönemde bu süreyi iki yıla çıkarmanın 'fazla cömert' olduğunu söylemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu adımın öğrencilerin 'potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve İngiltere'de iş bulmaları' için işe yarayacağını söyledi.

Bu kanun değişikliği ile beraber önümüzdeki yıl itibarıyla üniversite ve yüksek lisans derecelerine sahip olan öğrenciler ülkede iki yıl boyunca iş arayabilecek.

Bir önceki Theresa May hükümeti, üzerinde çalıştıkları yeni göç politikasında bu süreyi dört aydan altı aya çıkarıyordu.

Böylece Johnson hükümeti, yeni uygulamayla öğrenciler için vize süresini May hükümetinin teklifinin de iki katına çıkarıyor.

KAYIT ORANI DÜŞMÜŞTÜ

Johnson hükümetinin bu adımı uluslararası öğrencilerin İngiltere'deki üniversitelere kayıt oranının düşmesinin ardından geldi.

Johnson'ın kardeşi olan ve geçen hafta istifa eden eski üniversitelerden sorumlu bakan Jo Johnson uzun süredir bu vizelerin süresinin uzaması için kampanya yapıyordu. Nisan ayında da kanunda bu değişikliğin yapılması teklifini gündeme getirmişti.