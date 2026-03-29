İngiltere'de skandal olay: Belediye çalışanları mesaide cinsel içerik izliyormuş!

İngiltere’nin Pembrokeshire bölgesinde, bazı belediye çalışanlarının iş sırasında bilgisayar ve laptoplarını yetişkin siteleri aramak için kullandığı ortaya çıktı. Yeni açıklanan verilere göre, çalışanlar resmi cihazlarıyla cinsel içerikli yetişkin sitelerine yüzlerce kez ziyaret etti.

ÇALIŞANLAR EVDE DE “MOLA” VERİYOR

Daily Star'ın haberine göre, Belediye çalışanları, evden çalışma hakkını kullanırken Netflix ve Amazon Prime gibi platformlara da binlerce kez giriş yaptı. FOI (Bilgi Edinme Özgürlüğü) talebiyle elde edilen verilere göre, çalışanlar sadece geçen kasım ayında yetişkin sitelerini 122 kez aradı. Aralık 107, Ocak 119 ve Şubat ayında bu sayı 165’e çıktı. Aynı dönemde popüler streaming platformlarına erişim ise kasımda 52 bin, aralıkta 42 bin, ocakta 40 bin ve şubatta 36 bin kez gerçekleşti.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Pembrokeshire Belediyesi, verilerin gerçek zamanlı içerik filtreleme sistemi üzerinden toplandığını ve her aramanın sistemde “hit” olarak kaydedildiğini açıkladı. Bir kullanıcı hareketinin birden fazla hit üretebileceği belirtildi.