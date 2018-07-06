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İngiltere'den su şişesiyle zafer taktiği

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 06.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

İngiliz kaleci antrenörü her penaltı öncesi Jordan Pickford'a su getirdi. Sonradan ortaya çıktı o su şişelerinin üstünde Kolombiyalıların hangi köşeye vuracaklarının tüyosu vardı...

İngiltere'den su şişesiyle zafer taktiği

İngiltere'nin siyasi stratejileri kadar; futbol taktiklerinde de kurnazlıkları Rusya'da bir kez daha ortaya çıktı. Gruptaki son maçta Kane'i oynatmayan ve Belçika'ya 1-0 yenilen İngilizler, ikinci oldu. Bu ikincilik onlarm çeyrek finalde Brezilya'yla eşleşmekten kurtulmaları anlamına geliyordu. Finale giden en çetin yoldan bu şekilde kurtulmuş ve diğer yola geçmişlerdi. Çeyrek finale kalmak ıçm mücadele ettikleri Kolombiya maçındaki kurnazlıkları ise bir kez daha 'Pes' dedirtti.

RAKİPLERİNİ TEK TEK ANALİZ ETTİ
Maçtan önce penaltılar üzerinde özel hazırlık yapan İngilizler, video üzerinden rakip oyuncuların analizini yapmıştı. Penaltı atışları sırasında İngiltere'nin kaleci antrenörü Martyn Margetson, kaleci Jordan Pickford'a su servisi yapıyordu.

Pickford su

İlk bakışta çok önemsiz gibi görünen bu detayın perde arkası ise İngiliz basınına yansıdı. Kolombiyalı oyuncuların bireysel özelliklerine tek tek çalışan, teknik, taktik analizlerini çıkartan, topu hangi tarafa vurabilecekleri ihtimallerini değerlendiren Martyn Margetson'un, her su servisinde, şişenin yanında bir de not bulunuyordu. Su şişesi bir de havluyla maskelenmişti.

YÖNTEM KADIN HOKEY MAÇINDAN
Su içme bahanesiyle şişeyi ve notu alan kaleci Jordan Pickford, rakibinin vuruşu hangi köşeye yapacağı konusunda daha güçlü verilere sahip oluyordu. Jordan Pickford bu şekilde kurtardığı penaltılarla kahraman oldu.

İngilizler'in bu yöntemi ilk kez kullanmadığı da ortaya çıktı. Aynı taktiğin daha önce İngiltere'de oynanan kadın hokey maçında da İngilizler tarafından uygulandığı belirtildi. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya-İngiltere Jordan Pickford

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