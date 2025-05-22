İngiltere'den tarihi çıkış! Pedofiller ve diğer cinsel suçlular hadım edilebilir!

İngiltere'de cinsel suçluların iğrenç dürtülerini dizginlemeyi amaçlayan planlar kapsamında pedofiller ve tecavüzcüler zorunlu kimyasal hadım etme cezasına çarptırılabilir.

theguardian.com'un haberine göre Shabana Mahmood, en ciddi cinsel suçlular için kimyasal hadım etmeyi düşünürken, bu uygulama, hapishanelerdeki aşırı kalabalığı hafifletmek amacıyla, binlerce mahkumun erken tahliyesine olanak tanıyacak.

"SUÇ ORANI AZALACAK"

Cinsel düşünceleri azaltmaya yönelik ilaçların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu ilaçlar, cinsel dürtüleri baskılayarak suç işleme riskini azaltmayı hedefliyor. Hükümetin sunduğu bu reform, İngiltere ve Galler'deki hapishanelerdeki aşırı kalabalığı hafifletmeyi amaçlıyor.

Araştırmalar, cinsel saldırganlar arasında tekrar suç işlemeyi azaltmada büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bir çalışmada 10 suçlu takip edildi, hiçbiri tedaviden sonra tekrar suç işlemedi. Başka bir çalışmada kimyasal olarak hadım edilmiş bir grup cinsel suçlu, kimyasal olarak hadım edilmemiş başka bir grupla eşleştirildi. Kimyasal olarak hadım edilmiş grupta tekrar suç işleme oranları %60 daha düşüktü.