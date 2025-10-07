Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

İngiltere istila altında! Biri gelince her yeri sarıyorlar: Evlerine girmek için bile...

Soğuk hava öncesi sıcak yer arayan yüzlerce uğur böceği İngilizlerin kabusu oldu. Uzmanlar uyardı, sakın yapmayın...

İngiltere istila altında! Biri gelince her yeri sarıyorlar: Evlerine girmek için bile...
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de son günlerde yüzlerce uğur böceğinin evleri resmen 'istila' ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TikTok’ta paylaşım yapan bir kullanıcı, “Bir anda her yer uğur böceğiyle doldu. Doğayı seviyorum ama bu kadarı fazlaydı” yorumu yaptı. Bir diğeri ise, “Kapım uğur böcekleriyle kaplandı. Böcek, örümcek, karınca… Hepsinden korkuyorum. Eve girmem 15 dakika sürdü” paylaşımı yaptı.

İngiltere istila altında! Biri gelince her yeri sarıyorlar: Evlerine girmek için bile... 1

KIŞ UYKUSUNA HAZIRLANIYORLAR

Uzmanlara göre bu uğur böcekleri "harlequin" türü ve kış için sıcak bir yer arıyorlar. Oxford Üniversitesi’nden biyolog Prof. Tim Coulson, “Uğur böcekleri kış boyunca uykuya geçer. Bu duruma ‘diapause’ denir. Doğada genellikle yaprak altı veya ağaç kabuğu gibi korunaklı yerlerde barınırlar ama bazen evlere de girerler” dedi.

BİR TANESİ YER BULUNCA, HEPSİ GELİYOR

Bu böcekler "topluca kış uykusuna yatan" canlılar. Yani bir uğur böceği güvenli bir yer bulunca, diğerlerini çağırmak için koku (feromon) salgılıyor. Bu da kalabalık görüntülere neden olur.

İngiltere istila altında! Biri gelince her yeri sarıyorlar: Evlerine girmek için bile... 2

ÖLDÜRMEYİN UYARISI

Uzmanlar uğur böceklerinin zararsız ve doğa için faydalı olduğunu vurguluyor. Prof. Coulson, “Uğur böcekleri zararlı böcekleri yedikleri için doğaya katkı sağlarlar. Onları öldürmek yerine sevin” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir il bunu konuşuyor! Şiddetli patlama sesi korkuttuBir il bunu konuşuyor! Şiddetli patlama sesi korkuttu
ABD’de ambulans helikopter otoyola düştüABD’de ambulans helikopter otoyola düştü

Anahtar Kelimeler:
tiktok İngiltere istila Uğur böceği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.