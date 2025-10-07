İngiltere istila altında! Biri gelince her yeri sarıyorlar: Evlerine girmek için bile...

İngiltere’de son günlerde yüzlerce uğur böceğinin evleri resmen 'istila' ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TikTok’ta paylaşım yapan bir kullanıcı, “Bir anda her yer uğur böceğiyle doldu. Doğayı seviyorum ama bu kadarı fazlaydı” yorumu yaptı. Bir diğeri ise, “Kapım uğur böcekleriyle kaplandı. Böcek, örümcek, karınca… Hepsinden korkuyorum. Eve girmem 15 dakika sürdü” paylaşımı yaptı.

KIŞ UYKUSUNA HAZIRLANIYORLAR

Uzmanlara göre bu uğur böcekleri "harlequin" türü ve kış için sıcak bir yer arıyorlar. Oxford Üniversitesi’nden biyolog Prof. Tim Coulson, “Uğur böcekleri kış boyunca uykuya geçer. Bu duruma ‘diapause’ denir. Doğada genellikle yaprak altı veya ağaç kabuğu gibi korunaklı yerlerde barınırlar ama bazen evlere de girerler” dedi.

BİR TANESİ YER BULUNCA, HEPSİ GELİYOR

Bu böcekler "topluca kış uykusuna yatan" canlılar. Yani bir uğur böceği güvenli bir yer bulunca, diğerlerini çağırmak için koku (feromon) salgılıyor. Bu da kalabalık görüntülere neden olur.

ÖLDÜRMEYİN UYARISI

Uzmanlar uğur böceklerinin zararsız ve doğa için faydalı olduğunu vurguluyor. Prof. Coulson, “Uğur böcekleri zararlı böcekleri yedikleri için doğaya katkı sağlarlar. Onları öldürmek yerine sevin” dedi.